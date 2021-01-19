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Преступность в Чехии сильно сократилась из-за пандемии

Преступность в Чехии сильно сократилась из-за пандемии

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Преступность в Чешской Республике в прошлом году снизилась на 16,9%. Всего в 2020 году произошло 165 525 преступлений.
Преступность в Чехии сильно сократилась из-за пандемии

На 25% сократилось количество краж; преступлений, связанных с насильственными действиями, стало на 10% меньше, чем в 2019 году.

По словам директора Управления уголовной полиции и следственной службы Людека Фиалы, такое снижение уровня преступности связано с правительственными мерами по борьбе с распространением коронавируса. Они повлияли на мобильность людей, а также ограничили въезд граждан других стран.

Кроме того, теперь уголовным преступлением считается причинение ущерба в размере 10 000 крон, раньше эта сумма составляла 5000 крон.

«Однако последний упомянутый фактор лишь минимально повлиял на итоговые статистические данные, поскольку упомянутая поправка не вступила в силу только 1 октября 2020 года», — сказал Фиала.

В прошлом году полиция зарегистрировала 45 638 краж, в 2019 их было 59 850. Насильственные преступления уменьшились на 1 359 до 12 247 преступлений, преступлений против нравственности стало на 128 меньше — 2 605. Количество экономических преступлений снизилась почти на 20%, или на 6 061. Всего их было совершено 18 528.

Общий объём ущерба, нанесенного преступлениями, оценивается в 22,5 миллиарда крон, на два миллиарда меньше, чем в 2019 году.

Полицейские зарегистрировали 8073 киберпреступлений, что, по словам пресс-секретаря президиума полиции Ондржея Моравчика, на четыре процента меньше, чем в предыдущем году.

Моравчик сообщил, что снижение преступности коснулось всех регионов. Наибольшая разница была в Праге, где в 2020 году было зарегистрировано 38 059 преступлений. Это на 11 804 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Преступность в Чешской Республике снижается с 2013 года. Только в 2019 года наблюдала рост на 3,5%. До этого увеличение было в 2013 году после январской амнистии, объявленной президентом Вацлавом Клаусом.

 

Источник: ČTK

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Темы
Чехия преступность киберпреступность суды полиция Вацлав Клаус
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