«Пандемии не существует»: в центре Праги люди требовали отменить все ограничения

В понедельник, 18 января, на Вацлавской площади прошла очередная демонстрация. Люди выступали против правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса. За мероприятием следила полиция.

Протестующие собрались на площади в 14:00. По данным полиции, на демонстрацию вышли несколько десятков людей.

Мероприятие было организовано инициативой «Гражданское движение», члены которой хотят передать министру внутренних дел Яну Хамачеку меморандум. Они требуют немедленного прекращения правительственных мер, связанных с коронавирусным кризисом. По их словам, пандемии не существует. Также они требуют от правительства 100% гарантии, что вакцинация от Covid-19 будет добровольной.

Участники прошли через Старый город на Летну, чтобы собраться у здания Министерства внутренних дел.

Против правительственных мер планирует выступить и владелец ресторана Šeberák, который не так давно отказался закрывать заведение, несмотря на запрет правительства. Во вторник он проведет пресс-конференцию.

«Мы хотим познакомить граждан с нашими дальнейшими шагами, потому что меры правительства не работают, они делают эту страну бедной и лишают людей надежды», — написал ресторатор Якуб Ольберт на Facebook организации Chcípl pes .

Источник: novinky.cz