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Роман Примула сообщил, стоит ли ждать ослабления ограничительных мер в Чешской Республике

Роман Примула сообщил, стоит ли ждать ослабления ограничительных мер в Чешской Республике

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Основные ограничительные меры против коронавируса в Чехии будут действовать до тех пор, пока распространение эпидемии значительно не замедлится. Об этом сегодня сообщил журналистам ЧТК Роман Примула, советник премьер-министра Андрея Бабиша и бывший министр здравоохранения.
Роман Примула сообщил, стоит ли ждать ослабления ограничительных мер в Чешской Республике

В понедельник, 18 января, правительство Чехии обсудит, откроются ли со вторника магазины канцелярских товаров, детской одежды и обуви, а также магазины нижнего белья. Число госпитализаций все ещё высокое, поэтому значительное ослабление антиковидных ограничений не планируется.

 

В последние дни эпидемия в Чехии замедляется. За последнюю неделю было зарегистрировано 56 229 случаев заражения. Это значительно меньше, чем неделей ранее, когда лаборатории зарегистрировали 88 767 новых случаев.

 

В воскресенье, 17 января, в Чешской Республике выявили 2618 заболевших. Сейчас госпитализировано 6330 пациентов с коронавирусом, 1081 из них находятся в тяжелом состоянии.

 

Репродуктивное число выросло с 0,68 до 0,71. По мнению главы Национальной справочной лаборатории (NRL), на увеличения числа R может влиять британская мутация коронавируса.

 

 

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения ограничение
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