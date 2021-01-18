Температура в Чехии опустилась до -26 градусов

В понедельник утром температура в некоторых частях Чешской Республики опустилась ниже -20 градусов по Цельсию, особенно на северо-востоке страны.

Понедельник, 18 января. Самый сильный мороз был зафиксирован примерно в 05:30 в Орлицких Загоржах (Orlické Záhoří) в Рихновском районе, там было -26,2 градуса. Это следует из данных, которые публикует в Facebook Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).

В деревне Hošťálková во Всетинском районе температура опустилась до -24,3 градуса по Цельсию. В Опаве метеорологи зафиксировали -22 градуса.

Уже в понедельник на юго-западе Чехии температура поднимется чуть выше нуля. Со среды плюсовая температура будет держаться даже в горах. В конце недели в горных районах снова ожидается похолодание, в низинах температура будет держаться на уровне двух градусов выше нуля.

Снег выпадет в понедельник. Во вторник вечером и в среду в Чехии ожидается дождь, он будет идти и в горных райнах. Снег вернется в горы в пятницу, а на выходных выпадет и в остальных частях страны.

Источник: lidovky.cz