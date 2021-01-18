Разрешение на проживание в Чехии: экзамен по чешскому языку станет сложнее

«Сейчас в Чешской Республике зарегистрировано около 600 000 иностранцев и около 200 000 незарегистрированных граждан ЕС», — сказал министр в правительственном документе.

До сих пор во время экзамена было достаточно составить простые предложения или написать короткое сообщение. Теперь претенденты на уровень А2 должны будут доказать, что они понимают основную идею простых текстов. На экзамене будет устная часть — беседа «об известных фактах», а также письменная — нужно будет написать короткий текст.

На экзамене нельзя будет пользоваться мобильными телефонами и словарями, обсуждения и копирование материалов запрещено. После успешной сдачи экзамена будет выдаваться сертификат. Если претендент «не сдал», он может повторить экзамен три раза за год. Первая попытка бесплатная.

Новое тестирование обойдется Министерству образование примерно в 4,5 миллиона крон.

Источник: novinky.cz