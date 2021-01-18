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Разрешение на проживание в Чехии: экзамен по чешскому языку станет сложнее

Разрешение на проживание в Чехии: экзамен по чешскому языку станет сложнее

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Министерство образования решило ужесточить требования к знанию чешского языка для иностранцев, которые хотят постоянно жить в Чехии. Министр Роберт Плага готовит проект постановления, в котором будут прописаны новые правила — необходимый минимум чешского повышается с уровня А1 до А2.
Разрешение на проживание в Чехии: экзамен по чешскому языку станет сложнее

Двенадцать лет назад было решено, что для получения разрешения на постоянное проживание (trvalý pobyt), иностранец должен подтвердить знание чешского языка. Министерство образования установило такие правила, чтобы помочь иностранцам интегрироваться в чешскую среду. Это возможность общаться, ориентироваться в правах и обязанностях без переводчика.

Появление доступных языковых курсов стало обязательным условием для ужесточения экзаменов. Занятия по чешскому языку будут проводиться в интеграционных центрах. Они уже есть в каждом регионе, с прошлого года их финансирует государство. 

«Сейчас в Чешской Республике зарегистрировано около 600 000 иностранцев и около 200 000 незарегистрированных граждан ЕС», — сказал министр в правительственном документе. 

До сих пор во время экзамена было достаточно составить простые предложения или написать короткое сообщение. Теперь претенденты на уровень А2 должны будут доказать, что они понимают основную идею простых текстов. На экзамене будет устная часть — беседа «об известных фактах», а также письменная —  нужно будет написать короткий текст.

На экзамене нельзя будет пользоваться мобильными телефонами и словарями, обсуждения и копирование материалов запрещено. После успешной сдачи экзамена будет выдаваться сертификат. Если претендент «не сдал», он может повторить экзамен три раза за год. Первая попытка бесплатная. 

Новое тестирование обойдется Министерству образование примерно в 4,5 миллиона крон.

 

Источник: novinky.cz

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Темы
экзамены чешский язык визы Чехия иммиграция
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