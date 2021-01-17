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Мучные черви появятся в рационе европейцев

Мучные черви появятся в рационе европейцев

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Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) ранее присвоило необычным деликатесам из насекомых статус нового продукта питания. Европейская комиссия должна решить, станут ли мучные черви пищей для людей и появятся ли они на европейских тарелках.
Мучные черви появятся в рационе европейцев

Целые сушеные личинки скоро могут стать частью многих рецептов, возможно, они будут использоваться в форме муки для производства печенья, макаронных изделий или выпечки. Европейская комиссия теперь должна представить государствам-членам ЕС предложение, основанное на решении Управления разрешить использование мучных червей в качестве пищи для людей.

 

По сути, мучные черви являются личинками мучнистого червеца и уже используются в Европе в качестве кормовой добавки для домашних животных. По мнению химика EFSA и ученого-диетолога Эрмолаоса Вервериса, богатые белком, жиром и клетчаткой, они, вероятно, станут первыми насекомыми, которые будут входить в рацион европейцев. Именно он одобрил мучных червей в качестве «новой пищи» в 2018 году. 

 

Жители Африки, Австралии или Новой Зеландии с удовольствием едят гамбургеры из сверчковой муки, но некоторые социологи считают, что люди в Европе могут почувствовать сильный психологический барьер, и потребуется время, чтобы продукты на основе личинок стали обычным товаром в супермаркетах.

 

 

Источник: idnes.cz

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