Минздрав Чехии обсуждает возможные изменения плана вакцинации против COVID-19

Регистрация на вакцинацию против covid-19 для всех, кто не входит в приоритетную группу, скорее всего не начнётся 1 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Пока вопрос обсуждается, решение будет принято в ближайшие дни. Премьер-министр отметил большой интерес пожилых людей к вакцинации, именно это заставило его предложить изменения для плана, подготовленного Министерством здравоохранения.

«Я считаю излишним открывать 1 февраля систему регистрации для всех граждан Чехии. Уже сейчас понятно, что для первой группы, которую нам предстоит вакцинировать, понадобится почти весь первый квартал», — добавил Бабиш.

Это не первый случай, когда первоначальные планы вакцинации меняются. Первая стратегия вакцинации предлагала включить в приоритетную группу людей от 65 лет. Также в неё входили пациенты с тяжелыми заболеваниями, независимо от возраста, и фельдшеры первой линии — из реанимационного отделения и отделения неотложной помощи. Следом шли гигиенисты и сотрудники критической инфраструктуры.

Еще одно изменение касается самого курса вакцинации. Те, кому сделали первую инъекцию в декабре, должны были получить еще одну дозу через 21 день. По рекомендации Бабиша и министра здравоохранения Яна Блатны, вторая инъекция может быть отложена на неделю.

Бабиш отложил вторую прививку и для себя. По его словам, вакцинацию можно проводить через 21-42 дня, поэтому отсрочка не имеет значения. Блатны уже сообщил о такой возможности директорам больниц.

Источник: novinky.cz