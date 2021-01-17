В Чехии число заразившихся коронавирусом за сутки продолжает снижаться

Индекс противоэпидемической системы PES упал еще на два балла, теперь он равен 70.

По данным Минздрава, число случаев инфицирования снижается, особенно среди людей старше 65 лет. В субботу прибыло 5199 новых заболевших. Репродуктивное число снизилось до 0,68.

По словам Ладислава Душека, директора Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS), распространение болезни замедляется.

«Я совершенно уверен, что нынешние цифры указывают на начало торможения эпидемии. Мы видим, что в течение недели сокращается количество новых случаев, процент позитивных результатов от общего числа проведённых тестов тоже уменьшается, это очень существенно. Это явные сигналы, свидетельствующие о том, что меры, принятые с 26 декабря, сработали. К сожалению, торможение не может быть резким, требуется время», — сказал он.

Блатны также рассказал журналистам, что значительное ослабление вируса ожидается в марте - начале апреля. Он допускает, что тогда же будет отменено обязательное ношение масок.

Источник: novinky.cz