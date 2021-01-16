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В Чехии за сутки выявили 9230 новых случаев заражения коронавирусом

В Чехии за сутки выявили 9230 новых случаев заражения коронавирусом

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В пятницу, 15 января, было зафиксировано 9230 новых случаев заражения коронавирусом. Индекс противоэпидемической системы PES равен 72 баллам, что соответствует четвертому уровню риска.
В Чехии за сутки выявили 9230 новых случаев заражения коронавирусом

 

Индекс PES уже третий день подряд держится на отметке, не превышающей четвёртый уровень риска. Репродуктивное число R падает, теперь оно ниже 0,7.

В прошлую пятницу зараженных было 13 079 человек. Сейчас в Чешской Республике от этой инфекции страдают 149 847 человек, 6929 проходят лечение в больницах, 122 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Официально Чешская Республика находится на пятом уровне риска по системе PES.

Также в пятницу началась регистрация на вакцинацию для людей старше 80 лет. Несмотря на проблемы, возникшие в первые часы после старта регистрации, в Центральной системе зарегистрировалось 116 994 человек. Дату вакцинации зарезервировали 9800 из них.

 

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия вакцинация здоровье
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