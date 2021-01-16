В Чехии за сутки выявили 9230 новых случаев заражения коронавирусом

В пятницу, 15 января, было зафиксировано 9230 новых случаев заражения коронавирусом. Индекс противоэпидемической системы PES равен 72 баллам, что соответствует четвертому уровню риска.

Индекс PES уже третий день подряд держится на отметке, не превышающей четвёртый уровень риска. Репродуктивное число R падает, теперь оно ниже 0,7.

В прошлую пятницу зараженных было 13 079 человек. Сейчас в Чешской Республике от этой инфекции страдают 149 847 человек, 6929 проходят лечение в больницах, 122 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Официально Чешская Республика находится на пятом уровне риска по системе PES.

Также в пятницу началась регистрация на вакцинацию для людей старше 80 лет. Несмотря на проблемы, возникшие в первые часы после старта регистрации, в Центральной системе зарегистрировалось 116 994 человек. Дату вакцинации зарезервировали 9800 из них.

Источник: novinky.cz