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Собака напала на женщину в Злине

Собака напала на женщину в Злине

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Американский стаффордширский терьер напал на молодую женщину и двух ее собак. Женщина получила серьезные травмы, одна из собак была в критическом состоянии.
Собака напала на женщину в Злине

Инцидент произошёл в ночь на 26 декабря на улице Сокольска в Злине. Пострадавшая  сообщила полиции о происшествии в конце прошлой недели.

 

Женщина гуляла со своими собаками после полуночи. Обе собаки были на поводке. В какой-то момент на женщину набросился бело-коричневый американский стаффордширский терьер — он повалил ее на землю, а затем напал на собак.

 

Женщине пришлось обратиться за медицинской помощью для себя и своих животных. Полицейские Злина ищут свидетелей нападения.

 

В апреле 2019 года другая собака породы стаффордширский терьер напала на шестилетнего ребенка и его родителей. 

 

Источник: zlinsky.denik.cz

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Темы
животные Злинский край Чехия полиция
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