Собака напала на женщину в Злине

Американский стаффордширский терьер напал на молодую женщину и двух ее собак. Женщина получила серьезные травмы, одна из собак была в критическом состоянии.

Инцидент произошёл в ночь на 26 декабря на улице Сокольска в Злине. Пострадавшая сообщила полиции о происшествии в конце прошлой недели.

Женщина гуляла со своими собаками после полуночи. Обе собаки были на поводке. В какой-то момент на женщину набросился бело-коричневый американский стаффордширский терьер — он повалил ее на землю, а затем напал на собак.

Женщине пришлось обратиться за медицинской помощью для себя и своих животных. Полицейские Злина ищут свидетелей нападения.

В апреле 2019 года другая собака породы стаффордширский терьер напала на шестилетнего ребенка и его родителей.

Источник: zlinsky.denik.cz