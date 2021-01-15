Индекс риска PES в Чехии продолжает падать

В четверг, 14 января, индекс риска PES упал с 75 до 72 баллов. Это четвертая ступень ограничений, но пока ещё действуют правила пятой ступени.

В четверг было выявлено 8032 новых случаев коронавируса, это на 6828 инфицированных covid-19 меньше, чем на прошлой неделе, когда их было 14 860.

Уменьшение индекса снова связано со снижением репродуктивного числа R. Оно упало с 0,82 до 0,72. Число указывает, в среднем, сколько других людей заразит один инфицированный человек. Значение снижается уже второй день.

Напоминаем, что система PES регулирует меры против распространения коронавируса. С 27 декабря Чешская Республика находится на пятом, последнем, уровне по системе. Он считается критическим.

Источник: novinky.cz