Данные о вакцинации в Чехии будут публиковаться раз в неделю

Центры вакцинации ежедневно будут вводить данные о вакцинированных людях в Информационную систему по инфекционным заболеваниям (ISIN). Общественность будет получать доступ к данным раз в неделю. Об этом заявил в среду, 13 января, министр здравоохранения Ян Блатны.

Центры вакцинации должны будут сообщать ISIN о количестве поставленных вакцин в тот же день. Они также будут учитывать количество игл, шприцев и объем физиологического раствора, который используется для разбавления концентрата вакцины.

В конце прошлой недели Андрей Бабиш заявил, что на данный момент вакцинировано около 40 000 человек, а на этой неделе он сообщил, что их насчитывается от 70 до 75 тысяч человек. Министерство решило публиковать данные о количестве вакцинированных только раз в неделю, по четвергам, чтобы не допускать путаницы.

На действия правительства отреагировал Член Палаты депутатов парламента Чешской Республики от партии TOP 09 Властимил Валек. В своем Instagram он заявил, что правительству следует публиковать отчеты о вакцинированных ежедневно.

«‎Я просил и буду просить снова: публикуйте данные о количестве и структуре вакцинированных каждый день, тогда я смогу поверить обещаниям, что у нас есть стратегия вакцинации и мы ей следуем‎,— написал Валек. — Опубликуйте договоры с ЕС и фирмами о поставках вакцин, которые вы подписали».

Вакцинация началась в Чехии 27 декабря. Сейчас в Чешской Республике проходит первый этап вакцинации. Вакцину получают в первую очередь медицинские работники, работающие с инфицированными, и сотрудники домов престарелых.

С пятницы, 15 января, люди старше 80 лет смогут подать заявку на вакцинацию, потом — все медицинские и социальные работники, ухаживающие за пожилыми людьми.

Согласно приложению к методическому руководству к стратегии вакцинации, 838 тысяч человек входят в приоритетную группу. Для следующей группы вакцинация должна начаться в феврале. В неё входят 3,7 миллиона человек. Их порядок будет определяться оценкой риска.

По словам Блатны, когда вакцины будет достаточно, можно будет делать до 100 тысяч прививок в день. Половину вакцин будут ставить врачи общей практики.

Источник: novinky.cz