Неизвестный напал на 90-летнюю женщину в пражском метро

На прошлой неделе в пражском метро неизвестный мужчина напал на 90-летнюю женщину. Нападение случилось на станции метро «Просек».

Фото: Фото: Полиция ЧР

Женщина попросила мужчину, который полностью лежал на сиденье, подвинуться, но преступник встал и начал бить потерпевшую руками по лицу.

Очевидцы пытались остановить злоумышленника: один из пассажиров вывел его из поезда и повалил на пол, но не смог задержать до приезда полиции — ему пришлось вернуться за своим рюкзаком с документами в вагон. Злоумышленник сел в другой поезд и скрылся с места преступления.

С пострадавшей женщиной работали спасатели. Нападавший также разбил ей очки.