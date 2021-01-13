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Неизвестный напал на 90-летнюю женщину в пражском метро

Неизвестный напал на 90-летнюю женщину в пражском метро

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На прошлой неделе в пражском метро неизвестный мужчина напал на 90-летнюю женщину. Нападение случилось на станции метро «Просек».
Фото: Фото: Полиция ЧР
Неизвестный напал на 90-летнюю женщину в пражском метро

Женщина попросила мужчину, который полностью лежал на сиденье, подвинуться, но преступник встал и начал бить потерпевшую руками по лицу. 

 

Очевидцы пытались остановить злоумышленника: один из пассажиров вывел его из поезда и повалил на пол, но не смог задержать до приезда полиции — ему пришлось вернуться за своим рюкзаком с документами в вагон. Злоумышленник сел в другой поезд и скрылся с места преступления. 

С пострадавшей женщиной работали спасатели. Нападавший также разбил ей очки.  

«Тот, кто узнает мужчину,  должен позвонить по номеру 158. Свидетели, которые снимали происшествие на телефон, тоже могут помочь в расследовании дела», — попросил представитель полиции Ян Данек.

 
Источник: novinky.cz
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Темы
преступность Прага метро улицы Чехия
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