Ресторатор получил штраф за несоблюдение правил во время карантина в Чехии

Напомним, предприниматель не стал закрывать своё заведение в Праге 4 и принимал посетителей, несмотря на действующие ограничения. Ольберт нарушил запрет на обслуживание клиентов внутри ресторана. С 18 декабря по закону все заведения должны быть закрыты.
Ресторатор сообщил журналистам, что штраф пришёл не компании, а ему лично. «Это противоречит закону, мы будем оспаривать это решение», — прокомментировал Ольберт.
Он планирует заплатить штраф, а потом потребовать его возврата.
Источник: www.ceskenoviny.cz