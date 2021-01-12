Ресторатор получил штраф за несоблюдение правил во время карантина в Чехии

Владелец ресторана Šeberák Якуб Ольберт получил штраф. Официальная бумага была доставлена ему в понедельник 11 января. В течение 15 дней ресторатор должен заплатить государству 15 000 крон.

Напомним, предприниматель не стал закрывать своё заведение в Праге 4 и принимал посетителей, несмотря на действующие ограничения. Ольберт нарушил запрет на обслуживание клиентов внутри ресторана. С 18 декабря по закону все заведения должны быть закрыты.

Ресторатор сообщил журналистам, что штраф пришёл не компании, а ему лично. «Это противоречит закону, мы будем оспаривать это решение», — прокомментировал Ольберт.

Он планирует заплатить штраф, а потом потребовать его возврата.