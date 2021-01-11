В Праге мужчина под наркотиками бросал куски бетона с крыши дома

В прошлую среду в Праге полиция задержала 19-летнего мужчину, который бросал куски бетона с крыши пятиэтажки на Вышеграде. Он повредил не только крышу, но и две машины, стоящие под домом.

фото: полиция ЧР

Ущерб составляет около ста тысяч крон. Никто из жителей дома или прохожих не пострадал. Хранителям правопорядка, которые прибыли на место преступления, парень заявил, что собирается покончить жизнь самоубийством. После этого он потерял сознание прямо на крыше и начал скатываться вниз. Полицейским удалось поймать его за куртку. В этот момент нарушитель очнулся и стал оказыавать сопротивление, но представители пражской полиции справились с задержанием.

Нарушитель был в состоянии наркотического опьянения, теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы. Он обвиняется в порче чужого имущества, массовых беспорядках и угрозе безопасности других людей.

Источник: aktualne.cz