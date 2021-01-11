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Индекс риска эпидемии коронавируса в Чехии снизился на три балла

Индекс риска эпидемии коронавируса в Чехии снизился на три балла

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По данным Министерства здравоохранения Чешской Республики индекс риска PES снизился с 87 баллов до 84. Чехия все еще находится на пятом уровне риска.
Индекс риска эпидемии коронавируса в Чехии снизился на три балла

На индекс повлияло репродуктивное число R, которое показывает, сколько людей заболеют коронавирусом после контакта с заболевшим. Число R в Чехии снизилось примерно с 1,22 до 1,18. 

 

С 6 января Министерство здравоохранения использует новый метод определения индекса PES. Теперь вместо относительной положительности тестов учитывается доля госпитализированных больных. Этот параметр снизился с 53% на 52,4%. 

 

Для расчета индекса также используются средний показатель инфицированных на сто тысяч человек и средний показатель инфицированных среди пожилых людей. За последние две недели эти значения выросли незначительно. 

 

Напомним, что индекс риска PES достиг самого высокого уровня 18 декабря 2020 года. Теперь он стабильно держится выше 76-бальной отметки. Действующие меры по предотвращению распространения коронавируса будут актуальны до 22 января 2021 года. 

 
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Темы
коронавирус иммунитет здоровье Чехия Прага Министерство здравоохранения главные новости
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