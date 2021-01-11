Минздрав может разрешить посещение культурных или спортивных мероприятий с негативным тестом

В перечень ограничительных мер, вводимых в соответствии с индексом риска по противоэпидемической системе PES, планируется внести изменения. В частности, Минздрав Чехии не исключает, что посещение различного рода массовых мероприятий или проживание в гостиницах будет разрешено при наличии негативного теста на коронавирус.

По словам министра промышленности и торговли Карла Гавличка, новые правила могли бы вступить в силу после 22 января. Изменения коснутся, например, гостиничного бизнеса. Зимой люди обычно уезжают в горы, где хотят проводить больше времени, однако на четвертом и пятом уровне риска по системе PES отели должны быть закрыты. Согласно новой методике, отели могут быть открыты на четвертом уровне при условии, что туристы пройдут тестирование.

«Если оператор гостиницы подтвердит, что все прибывшие туристы во время регистрации предъявили отрицательный тест на коронавирус, им может быть предоставлено жилье», — сказал министр здравоохранения Ян Блатны.

Напротив, для ресторанов будут установлены более жесткие правила. На четвертом и пятом уровне риска заведения общественного питания смогут продавать еду и напитки только через специальное окно. На третьем уровне рестораны будут работать, однако их заполняемость может быть только 30% (сейчас на третьем уровне по системе PES — 50%). За одним столом при этом смогут одновременно находиться только четыре человека. На втором уровне риска заполняемость ресторанов не должна превышать 60%, а на первом, самом низком, уровне риска — 80% (сейчас нет ограничений по вместимости ни для второй, ни для первой степени). На указанных первом и втором уровнях риска за одним столом смогут сидеть не более шести человек.

Противоэпидемическая система PES также может измениться в отношении проведения культурных и спортивных мероприятий. Сейчас люди не могут посещать массовые мероприятия, если действует пятый, четвертый или третий уровень риска. Минздрав предлагает разрешить посещение культурных или спортивных мероприятий на третьем и четвертом уровне риска, если зрители будут предъявлять негативный тест на коронавирус.

Источник: ceskatelevize.cz