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В центре Праги спецназ разогнал нелегальную вечеринку

В центре Праги спецназ разогнал нелегальную вечеринку

Александра Кириченко 1977 0
В здании на улице Melantrichova вечером в субботу, 9 января, состоялась нелегальная вечеринка с участием десятков молодых людей. Как утверждается, многие из них говорили «с русским акцентом».
В центре Праги спецназ разогнал нелегальную вечеринку

Проведение вечеринки нарушало связанные с коронавирусом правительственные меры, и на место прибыли десятки полицейских, в том числе участники спецподразделений. Участников акции вывели на улицу. Многие из них сразу заплатили штрафы. Тех, кто не смог подтвердить свою личность, доставили в отделение полиции. Также на место были вызваны представители полиции по делам иностранцев.

Точное количество участников вечеринки и примененные к ним и к организаторам санкции пока не сообщаются.

Напомним, в конце ноября 2020 года, чтобы попасть в здание в центре Праги, где проходила нелегальная вечеринка с участием иностранных студентов, полицейские использовали таран.

Источник: novinky.cz 

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Темы
коронавирус полиция иностранцы
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