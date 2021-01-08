Молодой человек в соцсетях угрожал членам правительства, ему грозит от 5 до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщил пресс-секретарь Национального центра борьбы с организованной преступностью Ярослав Ибегей. По версии следствия, в период с 24 по 31 декабря мужчина угрожал смертью министрам правительства Чехии. Он также опубликовал в Facebook комментарий с угрозой убить полицейских.
Ибегей добавил, что в тот же период молодой человек отправлял электронные письма конкретному члену правительства, в которых содержались угрозы убийства, физической ликвидации и причинения тяжких телесных повреждений.
Национальный центр по борьбе с организованной преступностью в среду предъявил этому мужчине обвинение в угрозах совершения террористических актов. Дело находится под надзором Генеральной прокуратуры в Праге. Наказание по этой статье — от 5 до 15 лет лишения свободы.
Источник: ceskatelevize.cz