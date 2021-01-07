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6 января в Чехии выявлено 17 668 новых случаев заражения коронавирусом

6 января в Чехии выявлено 17 668 новых случаев заражения коронавирусом

Марина Коханкова 558 0
В среду в Чехии было подтверждено 17 668 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в стране 132 725 инфицированных. В больницах находятся 7143 человека, 1061 из них — в тяжелом состоянии.
6 января в Чехии выявлено 17 668 новых случаев заражения коронавирусом

6 января в Чехии было проведено 36 966 тестов, 5 января — 43 347. В среду 47,8% тестов оказались положительными.

Индекс противоэпидемиологической системы PES снизился с 86 до 84 баллов, но остается на пятом, наивысшем уровне риска с 30 декабря 2020 года. Индекс рассчитывается по новой методике, которая учитывает количество госпитализированных пациентов.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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