С 6 января изменится расчет индекса противоэпидемической системы PES

С 6 января Минздрав Чехии изменит расчет индекса риска в рамках противоэпидемической системы PES, чтобы он больше соответствовал реальной ситуации. Оценка риска больше не будет отражать процент новых обнаруженных инфекций, поскольку сейчас реальные показатели искажены количеством антигенных тестов. Напротив, будет приниматься во внимание нагрузка на больницы.

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Глава министерства здравоохранения Ян Блатны первоначально объявил об изменении методологии с 1 января, однако решено было согласовать новую методику с правительством.

Министерство должно изменить методологию в связи с крупномасштабным тестированием на антиген, которое началось в Чехии 16 декабря и должно было закончиться 15 января, но было продлено. Всего в стране было проведено более 830 тысяч антигенных тестов.

По мере того, как тестирование выявляет положительные случаи, увеличивается общий показатель положительных тестов в общем объеме и репродуктивное число, что вызывает непропорциональное увеличение индекса риска по системе PES, и статистика может быть частично искажена по сравнению с реальностью, пояснил Блатны.

По словам министра, растущее число инфицированных, которое будет выявлено путем комплексного тестирования, не может автоматически указывать на перегрузку системы здравоохранения.

Источник: novinky.cz