С 6 января изменится расчет индекса противоэпидемической системы PES

Глава министерства здравоохранения Ян Блатны первоначально объявил об изменении методологии с 1 января, однако решено было согласовать новую методику с правительством.
Министерство должно изменить методологию в связи с крупномасштабным тестированием на антиген, которое началось в Чехии 16 декабря и должно было закончиться 15 января, но было продлено. Всего в стране было проведено более 830 тысяч антигенных тестов.
По мере того, как тестирование выявляет положительные случаи, увеличивается общий показатель положительных тестов в общем объеме и репродуктивное число, что вызывает непропорциональное увеличение индекса риска по системе PES, и статистика может быть частично искажена по сравнению с реальностью, пояснил Блатны.
По словам министра, растущее число инфицированных, которое будет выявлено путем комплексного тестирования, не может автоматически указывать на перегрузку системы здравоохранения.
Источник: novinky.cz