Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.21
USD
21.37
RUB
0.29
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
04n 1 °C
С 6 января изменится расчет индекса противоэпидемической системы PES

С 6 января изменится расчет индекса противоэпидемической системы PES

Марина Коханкова 1943 0
С 6 января Минздрав Чехии изменит расчет индекса риска в рамках противоэпидемической системы PES, чтобы он больше соответствовал реальной ситуации. Оценка риска больше не будет отражать процент новых обнаруженных инфекций, поскольку сейчас реальные показатели искажены количеством антигенных тестов. Напротив, будет приниматься во внимание нагрузка на больницы.
Фото: ČTK
С 6 января изменится расчет индекса противоэпидемической системы PES

Глава министерства здравоохранения Ян Блатны первоначально объявил об изменении методологии с 1 января, однако решено было согласовать новую методику с правительством.

Министерство должно изменить методологию в связи с крупномасштабным тестированием на антиген, которое началось в Чехии 16 декабря и должно было закончиться 15 января, но было продлено. Всего в стране было проведено более 830 тысяч антигенных тестов. 

По мере того, как тестирование выявляет положительные случаи, увеличивается общий показатель положительных тестов в общем объеме и репродуктивное число, что вызывает непропорциональное увеличение индекса риска по системе PES, и статистика может быть частично искажена по сравнению с реальностью, пояснил Блатны.

По словам министра, растущее число инфицированных, которое будет выявлено путем комплексного тестирования, не может автоматически указывать на перегрузку системы здравоохранения.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения статистика
Читайте
по теме 
Отметки в аттестатах за полугодие могут быть заменены устной оценкой
05.01.2021 13:55 Общество
Отметки в аттестатах за полугодие могут быть заменены устной оценкой
496 0
В Чехии прививки от коронавируса сделали около 15 тысяч человек
05.01.2021 10:09 Общество
В Чехии прививки от коронавируса сделали около 15 тысяч человек
877 0
4 января в Чехии выявлено 12 860 новых случаев заражения коронавирусом
05.01.2021 08:30 Общество
4 января в Чехии выявлено 12 860 новых случаев заражения коронавирусом
1192 0
Закрытые заведения получат компенсацию в 400 крон на человека в день
04.01.2021 18:05 Экономика
Закрытые заведения получат компенсацию в 400 крон на человека в день
2445 0
Последние новости:
05
января
Пражский фуникулер ожидает реконструкция
05.01.2021 19:30 Экономика
Пражский фуникулер ожидает реконструкция
125 0
Отметки в аттестатах за полугодие могут быть заменены устной оценкой
05.01.2021 13:55 Общество
Отметки в аттестатах за полугодие могут быть заменены устной оценкой
496 0
В Чехии прививки от коронавируса сделали около 15 тысяч человек
05.01.2021 10:09 Общество
В Чехии прививки от коронавируса сделали около 15 тысяч человек
877 0
4 января в Чехии выявлено 12 860 новых случаев заражения коронавирусом
05.01.2021 08:30 Общество
4 января в Чехии выявлено 12 860 новых случаев заражения коронавирусом
1192 0
04
января
Закрытые заведения получат компенсацию в 400 крон на человека в день
04.01.2021 18:05 Экономика
Закрытые заведения получат компенсацию в 400 крон на человека в день
2445 0
С ноября в Чехии проведено почти 830 тысяч антигенных тестов
04.01.2021 15:44 Общество
С ноября в Чехии проведено почти 830 тысяч антигенных тестов
2239 0
С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Чехии составляет 15 200 крон
04.01.2021 12:21 Экономика
С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Чехии составляет 15 200 крон
5472 0
Индекс PES в Чехии снизился на пять пунктов
04.01.2021 10:05 Общество
Индекс PES в Чехии снизился на пять пунктов
5061 0
В Праге в знак протеста против правительственных мер зажгли свечи в пивных кружках
04.01.2021 08:33 Экономика
В Праге в знак протеста против правительственных мер зажгли свечи в пивных кружках
5828 0
03
января
Записаться на прививку от covid-19 можно будет с февраля
03.01.2021 14:26 Общество
Записаться на прививку от covid-19 можно будет с февраля
4082 0


Мобильная версия