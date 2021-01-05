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В Чехии прививки от коронавируса сделали около 15 тысяч человек

В Чехии прививки от коронавируса сделали около 15 тысяч человек

Марина Коханкова 877 0
По словам бывшего министра здравоохранения и нынешнего советника премьер-министра Романа Примулы, около 15 тысяч человек в Чешской Республике были вакцинированы против covid-19. Однако, по его словам, центральная информационная система, в которой будут собраны данные о вакцинированных людях, пока не работает.
Фото: ČTK
В Чехии прививки от коронавируса сделали около 15 тысяч человек

Относительно развития эпидемии Примула сказал, что ожидает дальнейшего увеличения числа новых случаев к 15 января. На прошлой неделе было зафиксировано максимальное количество положительных тестов за день — почти 17 тысяч. По его словам, можно ожидать, что до 15 января в рабочий день количество положительных случаев может достигнуть 20 тысяч. Нагрузка на больницы будет выше, чем во время последней волны эпидемии на рубеже октября и ноября.

На выходных премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что люди старше 80 лет смогут зарегистрироваться для вакцинации от коронавируса с середины января, а остальные — с февраля. Точные даты станут известны позже, система будет оценивать каждого в соответствии с возрастом и состоянием здоровья. В понедельник, 4 января, страховая компания VZP заявила, что врачи общей практики начнут делать прививки не раньше марта.

По словам Примулы, врачи смогут делать около 80 тысяч прививок в день. Для каждой вакцины требуется две дозы. В других странах сейчас обсуждают, какой вариант предпочтителен: вакцинировать как можно больше людей одной дозой и защитить их хотя бы частично или вводить две дозы, но меньшему количеству людей. По словам Примулы, это вопрос для обсуждения, однако однозначно нельзя прививать людей двумя дозами разных вакцин.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус прививки вакцинация Чехия
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