4 января в Чехии выявлено 12 860 новых случаев заражения коронавирусом

В настоящее время в Чешской Республике инфицировано 132 482 человека.
Репродуктивное число сократилось с 1,31 до 1,28, однако индекс противоэпидемической системы PES за день увеличился с 85 до 89 баллов. Причина ухудшения индекса PES на четыре пункта — быстрое распространение болезни среди пожилых людей. Также увеличился еще один показатель расчета индекса, а именно количество новых случаев заражения covid-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей, следует из данных Минздрава.
Источник: novinky.cz