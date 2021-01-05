4 января в Чехии выявлено 12 860 новых случаев заражения коронавирусом

Марина Коханкова 08:30 1192

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В Чешской Республике в понедельник зафиксировано 12 860 новых случаев заражения covid-19, что на 1949 больше, чем неделю назад в этот же день. 4 января было проведено 32 385 тестов на коронавирус, 39% из которых оказались положительными.