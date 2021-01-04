Индекс PES в Чехии снизился на пять пунктов

В Чехии индекс риска противоэпидемической системы (PES) снизился с 90 до 85 баллов в понедельник, что по-прежнему соответствует наивысшему, пятому уровню риска. В Чехии 3 января было подтверждено 6220 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

В Праге индекс PES снизился с 90 до 85, но остается на пятом уровне. В воскресенье в Праге был зарегистрирован 841 случай заражения коронавирусом, что на 250 больше, чем неделю назад в этот же день.

В воскресенье в Чехии было проведено 14 847 тестов на коронавирус, из которых 41,78% оказались положительными. Репродуктивное число 4 января несколько снизилось, с 1,4 до 1,31.

В настоящее время в стране инфицирован 119 561 человек, в больницах находится 5777 человек, из них 877 — в тяжелом состоянии. От болезни умерли 12 070 человек.

Источник: novinky.cz