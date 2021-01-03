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Записаться на прививку от covid-19 можно будет с февраля

Записаться на прививку от covid-19 можно будет с февраля

Александра Кириченко 794 1
Широкой общественности онлайн-запись на вакцинацию против коронавируса будет доступна с февраля, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш в эфире телеканала Prima. С 15 января будут записывать лиц старше 80 лет.
Записаться на прививку от covid-19 можно будет с февраля

По словам Бабиша, люди старше 80 лет смогут записаться на прием лично, через своего терапевта или по телефону 1221, где им помогут заполнить заявку.

Остальные граждане смогут зарегистрироваться с февраля, указав данные о своем возрасте, состоянии здоровья и роде занятий. Затем система определит дату вакцинации. По словам премьер-министра, точность данных будет проверяться во избежание неправомерного использования. Детям до 15 лет вакцинацию проводить не будут.

Бабиш пояснил, что здоровый человек 66 лет получит вакцину позже, чем, например, человек в возрасте 65 лет с повышенным артериальным давлением, ожирением или серьезным заболеванием легких. В приоритетном порядке будут прививать людей с диабетом или заболеваниями почек. Что касается рода занятости, в первую очередь будут прививать сотрудников спасательных служб, критической инфраструктуры, здравоохранения, образования или социальных служб.

Премьер-министр отметил, что вакцинировать всех делающих постараются до конца сентября.

Источник: novinky.cz 

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Темы
коронавирус Андрей Бабиш вакцинация
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