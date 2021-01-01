Индекс риска эпидемии коронавируса в Чехии достиг рекордных 90 пунктов

Марина Коханкова 13:43 1422

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Чешская Республика вступила в новый год с индексом риска по системе PES на уровне 90 баллов, что соответствует наивысшей, пятой степени риска. 31 декабря было выявлено 13274 новых случая заражения коронавирусом. Положительными были половина тестов.