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Индекс риска эпидемии коронавируса в Чехии достиг рекордных 90 пунктов
Индекс риска эпидемии коронавируса в Чехии достиг рекордных 90 пунктов
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Чешская Республика вступила в новый год с индексом риска по системе PES на уровне 90 баллов, что соответствует наивысшей, пятой степени риска. 31 декабря было выявлено 13274 новых случая заражения коронавирусом. Положительными были половина тестов.
Оценка риска по системе PES достигла максимального значения (100 баллов) в регионах Бероун, Мельник и Раковник, следует из данных Министерства здравоохранения.
В Праге в настоящее время инфицированы свыше 14,4 тысячи человек, это самый высокий показатель за время эпидемии. В четверг было зарегистрировано 1760 новых случаев заболевания.
Источник: novinky.cz