В Чехии 31 декабря люди протестовали против правительственных мер по борьбе с коронавирусом

Вечером в четверг в Праге, Остраве и Оломоуце люди протестовали против государственных мер по борьбе с коронавирусом. По данным полиции, в демонстрации в столице приняли участие десятки человек. Митинг на Вацлавской площади длился дольше всех. Несмотря на комендантский час, протестующие отказывались расходиться. Полиция задержала троих человек, а после девяти часов вечера доступ на площадь был закрыт.

Демонстрации начались около 19:00. В Праге, по оценкам полиции, около 80 человек собрались на Вацлавской площади. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги, а также высказывались против вакцинации. Большинство присутствующих не соблюдали введенные правительством меры, например, они не носили медицинские маски и не соблюдали дистанцию. Три человека были задержаны за нарушение общественного порядка, они вели себя вульгарно и отказывались подчиниться требованиям полицейских. После 21:00 на площади осталось около 10 человек, которые не хотели расходиться. В 21:15 пресс-служба полиции написала в Twitter, что призывает организаторов прекратить акцию протеста. В это же время была закрыта Вацлавская площадь, попасть туда могли только те, кто там живет.

Источник: ceskatelevize.cz