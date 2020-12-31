В чешских больницах приостановят плановые операции

С 31 декабря чешские больницы не будут принимать пациентов для проведения плановых операций, которые можно отложить. Такое решение принял Минздрав Чехии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

В связи с растущим числом госпитализированных с коронавирусом Министерство здравоохранения также приказало медучреждениям освобождать места, чтобы пациентов, которым была оказана экстренная помощь, можно было переместить в обычные палаты на реабилитацию.

За последний месяц было госпитализировано 5712 пациентов с коронавирусом, из которых 826 находились в тяжелом состоянии. Эксперты ожидают, что эти числа будут расти. Многие больницы сократили или прекратили оказание неэкстренной медицинской помощи еще до того, как министерство выдало соответствующее распоряжение. Одной из причиной является растущее количество инфицированных медицинских работников.

В среду в Чехии было выявлено 16 939 новых случаев заболевания коронавирусом. С 27 декабря как минимум до 10 января Чехия будет соблюдать меры, принятые в соответствии с пятым, наивысшим уровнем риска по системе PES. По мнению экспертов, первая неделя января 2021 года будет решающей для развития эпидемии.

Источник: ceskenoviny.cz