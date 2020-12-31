Регистрация на вакцинацию от covid-19 начнется в середине января

По данным Минздрава, единая система регистрации на вакцинацию против covid-19 будет запущена в середине января. Первыми прививки смогут сделать те, кто находится в группе риска — это пожилые граждане старше 65 лет и люди определенными с хроническими заболеваниями.

«Минздрав готовится к запуску центральной регистрационной системы, которая будет уведомлять людей о дате и месте вакцинации по электронной почте или SMS. При необходимости о дате вакцинации пациентам будут сообщать врачи общей практики», — сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Барбора Петерова. Система должна быть запущена 15 января, добавила она.

В соответствии со стратегией вакцинации в Чехии первыми будут привиты старше 65 лет и хронические больные, затем работники медицинских учреждений, социальные работники, военнослужащие и только потом все, кто проявит интерес к вакцинации.

Вакцинация против covid-19 началась в Чехии, как и в других странах ЕС, в воскресенье, 27 декабря. Четыре больницы в Праге и две больницы в Брно смогли использовать 9750 доз вакцины от Pfizer и BioNTech. Еще 19500 доз прибыли в Чехию в среду.

Источник: novinky.cz