Горнолыжные курорты в Чехии: вместо лыжников дети на санках

После остановки подъемников по распоряжению правительства горнолыжные курорты в Чехии стали заполнять дети, катающиеся на санках, и пешие туристы.

На горнолыжном склоне Копрживна в Шумперском крае полно детей, катающихся на санках. «Площадь практически заполнена. Единственное, что напоминает о том, что действуют ограничения, — это неработающая канатная дорога», — рассказала редактор Чешского телевидения Тереза ​​Крумпголцова.

Много людей и на горнолыжном курорте Овчарна в Есенице. Люди добираются до Прадеда на беговых лыжах или пешком. «В Овчарне около 6 градусов мороза и снега примерно 20 см, сюда едут толпы людей», — рассказал редактор Павел Хабрам.

По мнению операторов горнолыжных курортов, принятые правительством меры не имеют смысла.

Иво Вондрак, губернатор Моравскосилезского края, где хуже всего ситуация с коронавирусом, призвал людей соблюдать правительственные постановления на горнолыжных курортах.

«У меня есть информация, что горнолыжные курорты игнорируют меры, там многолюдно, есть люди без масок, камеры повернуты наружу», — отметил Вондрак.

Однако операторы курортов заявляют, что не могут запретить людям кататься на санках по трассе. «Если бы канатная дорога была открыта, мы могли бы контролировать количество людей, чтобы они не собирались в группы. Теперь они здесь по собственному желанию», — заявил совладелец ареала Копржива Карел Лежатка.

«Нет ничего полезнее для здоровья, чем находиться на свежем воздухе. Мы рады, что можем предложить людям хоть что-нибудь», — сказал Матей Кратохвил, директор горнолыжного курорта Липно.

Владельцы курортов верят, что эпидемическая ситуация стабилизируется и горы откроются для лыжников как можно скорее.

Источник: ceskatelevize.cz