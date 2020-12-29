В новогоднюю ночь за порядком в Праге будет следить удвоенное количество полицейских

В ночь на 1 января 2021 года на улицы в Праге выйдет вдвое больше патрульных, чем в предыдущие годы, — 300 человек. Они будут следить за тем, как люди соблюдают запрет на выход из дома после 21:00, распитие алкоголя и использование пиротехники. Остальные стражи порядка будут готовы реагировать на оперативные вызовы.

Напомним, с 1 декабря 2020 года в Праге запрещен запуск петард помимо прочего в центре города, у домов престарелых, природных парков, зоопарка, рек, приютов для животных и т.д. В пресс-службе пражской полиции напомнили, что штраф за нарушение запрета может достигать 10 тысяч крон.

Также в новогоднюю ночь в Праге будет дежурить 200 пожарных.

График движения транспорта, в отличие от предыдущих лет, в новогоднюю ночь усилен не будет. 31 декабря 2020 года общественный транспорт в Праге будет ходить по расписанию рабочего дня, 1 января 2021 года – по графику воскресенья.

Ни новогодняя видеопроекция, ни альтернативный салют в парке Фолиманка, который ранее планировало поддержать руководство Праги 2, не состоятся.

Источник: aktualne.cz