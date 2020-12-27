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В Чехии началась вакцинация против covid-19

В Чехии началась вакцинация против covid-19

Марина Коханкова 1721 1
Утром 27 декабря в четырех больницах Праги и двух больницах Брно началась вакцинация против covid-19. Первым прививку сделал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
В Чехии началась вакцинация против covid-19

В общей сложности в Чехию поступило 9750 доз вакцин компаний Pfizer и BioNTech. Они предназначены в основном для медицинских работников и пожилых людей. Премьер-министр Андрей Бабиш первым получил вакцину в Центральном военном госпитале в Праге.

«Этот год был худшим в нашей современной истории. Многие наши сограждане погибли из-за коронавируса. Вакцина — это надежда на то, что мы вернемся к нормальной жизни», — сказал Бабиш. 

Вакцина подается в двух дозах, перерыв составляет 21 день. Сегодня прививку планирует сделать и министр здравоохранения Чехии Ян Блатны в больнице Брно. В декабре и январе в Чехию поступят еще 355 тысяч доз вакцины против коронавируса. Ожидается, что жители страны смогут записываться на вакцинацию в феврале.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус вакцинация Чехия Андрей Бабиш прививки Больницы
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