Противоэпидемическая система PES изменится с января

С 1 января 2021 года Минздрав Чехии изменит расчет индекса риска в рамках противоэпидемической системы PES, чтобы он больше соответствовал реальной ситуации. Оценка риска больше не будет отражать процент положительных тестов, поскольку сейчас реальные показатели искажены количеством антигенных тестов. Напротив, будет приниматься во внимание нагрузка на больницы.

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«Принцип останется прежним, это будет индекс, который будет иметь определенный показатель. Очень вероятно, что при расчете индекса вообще не будет учитываться количество положительных тестов, этот показатель будет заменен другими параметрами, связанными с нагрузкой на больницы и влиянием эпидемии на здоровье граждан», — сказал Ладислав Душек, глава Института информации и статистики здравоохранения (IHIS).

Министерство должно изменить методологию в связи с крупномасштабным тестированием на антигены, которое началось в Чехии 16 декабря и продлится до 15 января. Интерес людей к тестированию огромен, почти все свободные даты уже заняты.

«В тот момент, когда вы проводите массовое тестирование, вы охватываете людей, которые увеличивают общий показатель положительных тестов, но при этом не отражается на больницах. При текущих расчетах это значительно увеличивает оценку риска, а реальный риск этому не соответствует. Это вынуждает нас принимать ограничительные меры, которые могут оказаться ненужными, если мы увидим, что количество пациентов в больницах не увеличивается», — объяснил причины изменения системы PES министр здравоохранения Ян Блатны.

С момента начала массового тестирования (16 декабря) было проведено почти 160 тысяч тестов на антигены, 9424 теста были положительными. Из этого количества 5195 тестируемых не имели симптомов инфекции.

24 декабря в Чехии было проведено около 10 тысяч тестов на коронавирус, из которых почти 43% были положительными (4363).

Источник: novinky.cz