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После рождественских каникул в школы вернутся только ученики первых и вторых классов

После рождественских каникул в школы вернутся только ученики первых и вторых классов

Марина Коханкова 123 0
С понедельника, 4 января, школы будут посещать только ученики первых и вторых классов начальной школы. Детские сады и специальные школы также будут работать. Остальные учащиеся вновь перейдут на дистанционное обучение, сообщил 23 декабря в Twitter министр образования Чехии Роберт Плага.
Фото: Hanna Witte
После рождественских каникул в школы вернутся только ученики первых и вторых классов

Вторая волна эпидемии коронавируса ограничила работу школ с первой половины октября. Ученики начали постепенно возвращаться за парты с 18 ноября. Затем правительство приняло решение об увеличении продолжительности рождественских каникул — все школы закрылись 18 декабря.

Правительство сегодня одобрило продление режима чрезвычайного положения в стране до 22 января. В ближайшие дни Чехия перейдет на пятый, наивысший уровень по системе PES.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус школы дети Чехия Министерство образования
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