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Индекс по системе PES вырос до 81 балла

Индекс по системе PES вырос до 81 балла

Марина Коханкова 934 0
В среду утром индекс противоэпидемической системы PES в Чехии вырос с 76 до 81 балла, что соответствует наивысшему, пятому уровню риска. Из регионов высший уровень риска не распространяется только на Прагу.
Фото: Reuters
Индекс по системе PES вырос до 81 балла

Основная причина роста индекса — увеличение доли положительных тестов на коронавирус в общем объеме. В Чехии 22 декабря было проведено 31 900 тестов, из которых 34% были положительными. 

Во вторник в Чешской Республике тесты выявили 10 821 новый случай заболевания covid-19. В настоящее время заражены 89 тысяч человек, 4782 из них находятся в больницах. 10 664 инфицированных умерли.

Сегодня правительство примет решение о переходе на пятый уровень по противоэпидемической системе PES. Ранее министр здравоохранения Ян Блатны заявил, что это произойдет 25 или 27 декабря. Чрезвычайное положение в стране продлено до 22 января.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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