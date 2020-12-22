Чрезвычайное положение в Чехии продлено до 22 января

Депутаты чешского парламента на заседании 22 декабря удовлетворили просьбу правительства о продлении чрезвычайного положения до 22 января 2021 года. Оппозиционные партии не поддерживали продление ЧП на такой длительный срок, однако правительство поддержали коммунисты.

Фото: Kateřina Sulová

Правительственный запрос о продлении чрезвычайного положения депутатам представил министр здравоохранения Ян Блатны. Он подчеркнул, что количество пациентов в больницах снова увеличивается и необходимо предотвратить перегруженность медучреждений. По его словам, уже во время рождественских каникул необходимо будет принять более строгие меры.

«Нам еще предстоит вводить ограничительные меры. Для того чтобы их можно было принимать, нужно чрезвычайное положение. Другого выхода нет. Мы находимся в самой высокой степени риска», — сказал Ян Блатны, выступая перед депутатами. Он добавил, что, в частности, без чрезвычайного положения не могут быть объявлены меры по ограничению мобильности населения, что, как он считает, наряду с сокращением числа контактов, необходимо для замедления распространения коронавирусной инфекции. По словам Блатны, в худшем случае предполагается, что к концу года в больницах может оказаться до 7000 человек с коронавирусом, из которых около 1000 будут в отделениях интенсивной терапии. В настоящее время госпитализировано почти 5000 человек, из них 602 находятся в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против некоторых критических заявлений оппозиции. По его словам, продление чрезвычайного положения не подлежит сомнению. «Это важно, если вы не хотите, чтобы был хаос, а жизнь наших граждан находилась под угрозой», — сказал он.

Источник: ceskatelevize.cz