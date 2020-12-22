Чехи любят делать подарки домашним животным на Рождество

Собаки, кошки, рыбы, хомяки, морские свинки или попугаи являются полноправными членами семьи во многих чешских домах. Поэтому владельцы готовят своим четвероногим друзьям на Рождество специальные подарки и угощение, что иногда обходится в несколько тысяч крон.

Почти у 60% чешских семей есть домашние животные. Самые популярные домашние питомцы — собака, кошка, а также аквариумные рыбки. Каждый месяц расходы на домашних животных составляют несколько сотен крон.

При этом владельцы точно не планируют экономить на своих животных на Рождество. Они тратят немалые суммы на различные игрушки или угощения, которые положат под елку, показал опрос компании PetCenter.

60% владельцев домашних животных планируют потратить на подарки сотни крон, каждый четвертый — от 500 до 1500 крон, а каждый шестой — более 1500 крон. Трое из десяти владельцев готовят особенный ужин для своих четвероногих друзей.

Источник: novinky.cz