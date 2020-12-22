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21 декабря в Чехии выявлено 7860 новых случаев заражения коронавирусом

21 декабря в Чехии выявлено 7860 новых случаев заражения коронавирусом

Марина Коханкова 312 0
В понедельник, 21 декабря, в Чехии зафиксировано 7860 случаев заражения коронавирусом. Это на 2683 случая больше, чем в этот же день на прошлой неделе. Индекс риска по противоэпидемической системе PES пятый день в Чешской Республике находится на высшем, пятом уровне (76 баллов из 100).
21 декабря в Чехии выявлено 7860 новых случаев заражения коронавирусом

Самая плачевная эпидемиологическая ситуация в Остраве, где за последнюю неделю зарегистрировано 644,4 инфицированных на 100 тысяч жителей. Далее следуют Рихнов-над-Кнежной (634,9), Опава (623,6), Гавличкув-Брод (579,47) и Пршеров (431,6).

В настоящее время заражены 83840 человек, из которых 4728 находятся в больнице (602 в тяжелом состоянии).

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны предложил осуществить переход на пятую ступень системы PES с 25 декабря. В этом случае закроются магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, и подавляющее большинство заведений сферы услуг. Окончательное решение об ужесточении мер и продлении чрезвычайного положения будет принято 23 декабря.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия статистика Министерство здравоохранения
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