Противокороновирусные меры могут ужесточить с 25 декабря

В случае перехода на пятую ступень системы PES в школу смогут ходить только ученики первых и вторых классов начальных школ (в то же время все учащиеся сейчас находятся на каникулах до начала января).
Правительство планирует принять окончательное решение об ужесточении противоэпидемических мер в среду, 23 декабря.
Оценка риска по противоэпидемической системе PES уже четвертый день составляет 76 баллов, что соответствует пятой степени риска. При этом в стране действует четвертый уровень риска.
Источник: novinky.cz