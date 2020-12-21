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Генпрокуратура РФ назвала нежелательной организацией «Пражский центр гражданского общества»

Генпрокуратура РФ назвала нежелательной организацией «Пражский центр гражданского общества»

Марина Коханкова 852 0
Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre («Пражский центр гражданского общества», Чехия).
Генпрокуратура РФ назвала нежелательной организацией «Пражский центр гражданского общества»

Установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, говорится в сообщении.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

По данным Radio Praha, Prague Civil Society Centre стал тридцатой по счету «нежелательной организацией» на территории России. В его создании принимала участие чешская гуманитарная организация «Человек в беде», которая также была включена Россией в список «нежелательных» в 2019 году.

Источник: Генпрокуратура РФ

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Россия Чехия
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