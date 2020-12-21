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Студенты чешских вузов решили бесплатно помочь ученикам начальных школ с уроками

Студенты чешских вузов решили бесплатно помочь ученикам начальных школ с уроками

Марина Коханкова 243 0
Около 250 студентов в роли репетиторов помогают примерно 500 учащимся начальных школ, которые испытывают трудности с обучением из-за правительственных мер во время эпидемии коронавируса. Обучение онлайн студенты ведут бесплатно и на добровольной основе.
Студенты чешских вузов решили бесплатно помочь ученикам начальных школ с уроками

Большинство участников проекта — это студенты педагогических факультетов чешских вузов, но есть и несколько десятков волонтеров, например учащиеся электротехнического факультета ČVUT.

На сайте Национального педагогического института почти 300 начальных школ обратились за услугами репетиторов. Директора школ должны указать, скольким ученикам потребуется помощь студентов.

«Мы получаем от школ информацию, сколько у них учеников, которым требуется помощь, и по каким предметам им нужны услуги репетитора. Затем мы обсуждаем возможности обучения с руководителями отдельных факультетов», — рассказала Тереза ​​Шкахова из Национального педагогического института.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
школы университеты Чехия коронавирус
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