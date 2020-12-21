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Правительство примет решение о введении дополнительных ограничительных мер 23 декабря

Правительство примет решение о введении дополнительных ограничительных мер 23 декабря

Марина Коханкова 1315 0
В воскресенье, 20 декабря, в Чехии было выявлено 3364 новых случая заболевания коронавирусом, в общей сложности было проведено 10 715 тестов. Правительство обсудит возможное ужесточение противоэпидемических мер сегодня, однако окончательное решение будет принято 23 декабря, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.
Правительство примет решение о введении дополнительных ограничительных мер 23 декабря

Оценка риска по противоэпидемической системе PES уже четвертый день составляет 76 баллов, что соответствует пятой степени риска. При этом в стране действует четвертый уровень риска. Политики и эксперты начнут обсуждать возможное ужесточение мер против коронавируса в понедельник, 21 декабря, но окончательное решение правительство, по словам Бабиша, примет только в среду, когда будет известно, согласятся ли депутаты продлить чрезвычайное положение в стране. 

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия статистика правительство Андрей Бабиш Палата депутатов ЧР
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