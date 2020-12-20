Чехия из-за мутации коронавируса прекращает принимать авиарейсы из Великобритании

Авиасообщение будет прекращено уже в понедельник, 21 декабря. Об этом сообщается в твиттере Министерства здравоохранения.

С 20 декабря Чехия ввела обязательный карантин для всех, кто в течение последних двух недель провел в Великобритании как минимум сутки. Авиасообщение с Британией также прекращает ряд других европейских стран, например Нидерланды, Италия и Австрия.

В течение воскресенья из Лондона в Прагу прилетели три самолета, еще один – из Бристоля. Прилет еще одного рейса ожидается ближе к полуночи.

О мутации covid-19 в Великобритании стало известно в последние дни. Утверждается, что новый подвид вируса обладает более высокой заразностью. Он также был обнаружен в Дании.

В преддверии Рождества многие британцы путешествуют в континентальную Европу или наоборот возвращаются домой.

Источник: novinky.cz