Владельцы отелей из Крконоше протестовали в Праге на снегоходах

Недовольные владельцы горных отелей из Шпиндлерув-Млина вечером 18 декабря приехали в центр Праги на снегоходах в знак протеста против правительственных мер. С пятницы все рестораны и отели закрыты по решению правительства.

Фото: aktu.cz

Участники акции проехали с Летны в центр города, на мосту Йозефа Главки (Hlávkův most) их стала проверять полиция. Отельеры планируют перекрыть дорогу в центре чешской столицы. Пока они разъезжают по городу на аллегорической машине, на которой стоит муляж палача с надписью «У меня была пивная». Автомобиль движется по центру Праги.

Остальные участники акции направились в сторону Вацлавской площади. Около 18:00 протестующих на снегоходах видели на улице Politických vězňů. По информации Aktu.cz, одна из машин заблокировала выезд из гаражей Министерства промышленности и торговли, который расположен на этой улице.

Источник: novinky.cz