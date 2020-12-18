В Праге выстроят «дорогу надежды» из пивных кружек

Владельцы баров и ресторанов готовят необычную акцию протеста против правительственных мер, связанных с эпидемией коронавируса. 3 января они планируют выстроить цепочку из пивных кружек и стаканов со свечками внутри между зданием правительства и Староместской площадью.

Выстроить «дорогу надежды» призвал Йиржи Яначек, владелец ресторана Malý Janek в районе Пршибрама. Он является членом инициативы Chcípl PES, направленной против правительственных ограничений для заведений общепита.

Планируется, что цепочку из пивных кружек и стаканов начнут выстраивать 3 января в 15:00. Она пройдет по улице Эдуарда Бенеша, U železné lávky, мосту Манеса, Карповой улице и т.д. В дальнейшем подобные акции могут состояться и в других городах Чехии.

Напомним, с 18 декабря заведения общественного питания в Чехии вновь были вынуждены закрыться, а распите алкоголя в общественных местах сейчас запрещено.

Источник: chciplpes.cz