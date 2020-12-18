В чешских школах планируют ввести программу языковой поддержки для детей иностранцев

Со следующего учебного года в отдельных школах, которые выберут главы регионов, введут дополнительные уроки чешского языка для школьников, чьи родители иностранцы.

Ученики начальных школ смогут посещать курсы чешского языка в первой половине дня вместо обычных предметов. Детские сады должны будут ввести один урок чешского языка в неделю для детей иностранцев. Это следует из проекта закона, подготовленного Минобразования Чешской Республики и представленного 17 декабря.

В последние годы количество иностранцев в чешских школах увеличивается. Если в 2013/2014 учебном году их было 6307 в детских садах и 15 109 в начальных школах, то в прошлом учебном году 2019/2020 их количество составило 11 942 в детских садах и 26 527 в начальных школах. Доля детей иностранцев в начальных школах составляет около 2,8% учащихся, а детских садах — 3,3%.

Источник: radio.cz