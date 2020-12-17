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Метеорологи рассказали о погоде на Рождество

Метеорологи рассказали о погоде на Рождество

Александра Кириченко 151 0
В этом году Рождество в Чехии вряд ли будет снежным. По прогнозу Чешского гидрометеорологического института, в ближайшие семь дней погода в Чехии будет преимущественно облачной, туманной, с температурой от +1 до +7 градусов Цельсия. Снег может выпасть только 25 декабря в горах.
Метеорологи рассказали о погоде на Рождество

В пятницу, 18 декабря, будет преимущественно облачно, возможен туман и морось. Термометр покажет от +3 до +7°C. В горах ожидается переменная облачность.

В субботу немного похолодает, максимальные дневные температуры составят от +1 до +5°C. Сохранится преимущественно сухая погода при отсутствии солнца. 

В воскресенье, 20 декабря, ожидается от +2 до +6°C, пасмурная погода, возможен туман.

В понедельник при такой же температуре временами ожидаются дожди.

Прогноз на оставшуюся часть недели обещает Рождество «на болоте»: влажное и без снега. Во вторник, среду и четверг будут периодически идти дожди. Температура составит от +1 до +6°C, местами до +9°C.

До пятницы, 25 декабря, снега не ожидается, да и в этот день он возможен только в горах. В ночь на 25 декабря, когда пройдут рождественские мессы, температура не должна опуститься ниже -1°C.

Источник: aktualne.cz 

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Рождество погода
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