Метеорологи рассказали о погоде на Рождество

В пятницу, 18 декабря, будет преимущественно облачно, возможен туман и морось. Термометр покажет от +3 до +7°C. В горах ожидается переменная облачность.
В субботу немного похолодает, максимальные дневные температуры составят от +1 до +5°C. Сохранится преимущественно сухая погода при отсутствии солнца.
В воскресенье, 20 декабря, ожидается от +2 до +6°C, пасмурная погода, возможен туман.
В понедельник при такой же температуре временами ожидаются дожди.
Прогноз на оставшуюся часть недели обещает Рождество «на болоте»: влажное и без снега. Во вторник, среду и четверг будут периодически идти дожди. Температура составит от +1 до +6°C, местами до +9°C.
До пятницы, 25 декабря, снега не ожидается, да и в этот день он возможен только в горах. В ночь на 25 декабря, когда пройдут рождественские мессы, температура не должна опуститься ниже -1°C.
Источник: aktualne.cz