На Рождество будут разрешены церковные службы

Правительство разрешит людям принять участие в полуночной мессе на Рождество, но церкви могут быть заполнены только частично. Об этом после заседания правительства сообщил министр здравоохранения Ян Блатны.

Церковные службы в Сочельник будут проходить, даже если в стране введут комендантский час. «Полночные мессы будут разрешены для всех верующих. Но я прошу всех, кто идет на мессу, соблюдать противоэпидемические меры», — сказал Блатны. В церквях можно будет использовать только пятую часть сидячих мест. Обязательным будет ношение медицинских масок или респираторов.

Министр промышленности Гавличек добавил, что правительство разрешит магазинам работать утром 24 декабря, однако рекомендует гражданам ограничить передвижение и совершать покупки только в случае необходимости.

Отмену комендантского часа в ночь на 1 января правительство не планирует, таким образом, скорее всего, выходить 31 декабря на улицу и праздновать начало нового года будет нельзя.

Источник: novinky.cz