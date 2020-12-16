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Полиция готовится проверять иностранцев, которые направляются на лыжные курорты в Чехию

Полиция готовится проверять иностранцев, которые направляются на лыжные курорты в Чехию

Марина Коханкова 858 0
После открытия горнолыжных курортов 18 декабря чешская полиция готовит проверки на дорогах от границы и непосредственно на территории горнолыжных курортов. Об этом сообщил министр внутренних дел Ян Гамачек.
Полиция готовится проверять иностранцев, которые направляются на лыжные курорты в Чехию

Иностранцам придется предъявить негативный тест на covid-19, который потребуется для приезда на курорт в связи с переходом Чехии с третьего на четвертый уровень риска по противоэпидемической системе PES.

Гамачек сказал, что с пятницы снова въезжать в Чехию можно только в особых, необходимых случаях. «Невозможно посетить друзей или отдохнуть», — сказал он. По его словам, для горнолыжных курортов сделано исключение, однако потребуется отрицательный тест. «Мы готовы обеспечить соблюдение этого требования и контролировать лыжников», — сказал министр. Он добавил, что интенсивные проверки будут в основном касаться направления из Польши. 
 
Горнолыжные курорты в Чехии будут открыты с 18 декабря, однако кататься на лыжах можно будет только в течение дня — пребывание туристов в отелях запрещено.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус Горнолыжные курорты лыжи Чехия иностранцы туристы гостиницы Туризм спорт
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