В Чехии 15 декабря выявлено почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Во вторник, 15 декабря, в Чехии было зарегистрировано 7889 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с 11 ноября. Индекс по системе PES составляет 71 балл, что соответствует четвертому уровню риска.

Всего в Чехии с момента начала эпидемии коронавирусом заразились 594 148 человек, из которых 9882 умерли. Во вторник было проведено 29 566 тестов, из них 26,68% оказались положительными.

Оценка риска по системе PES выросла на пять пунктов — до 71 — из-за увеличения доли положительных тестов.

Пятый, наивысший уровень риска сейчас в шести регионах республики, в Праге индекс составляет 56 баллов.

Самый высокий показатель в Злинском крае, где его значение составляет 81, в Оломоуцком крае — 78, на Высочине, в Краловеградецком и Моравскосилезском краях он достиг 76 баллов.

Источник: novinky.cz