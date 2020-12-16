Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.2
USD
21.48
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
04d 4 °C
В Чехии 15 декабря выявлено почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Чехии 15 декабря выявлено почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Марина Коханкова 689 0
Во вторник, 15 декабря, в Чехии было зарегистрировано 7889 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с 11 ноября. Индекс по системе PES составляет 71 балл, что соответствует четвертому уровню риска.
В Чехии 15 декабря выявлено почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Чехии с момента начала эпидемии коронавирусом заразились 594 148 человек, из которых 9882 умерли. Во вторник было проведено 29 566 тестов, из них 26,68% оказались положительными.

Оценка риска по системе PES выросла на пять пунктов — до 71 — из-за увеличения доли положительных тестов.

Пятый, наивысший уровень риска сейчас в шести регионах республики, в Праге индекс составляет 56 баллов.
Самый высокий показатель в Злинском крае, где его значение составляет 81, в Оломоуцком крае — 78, на Высочине, в Краловеградецком и Моравскосилезском краях он достиг 76 баллов. 

Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия статистика
Читайте
по теме 
Минздрав Чехии: вакцинация начнется через 6-8 недель
16.12.2020 12:36 Общество
Минздрав Чехии: вакцинация начнется через 6-8 недель
402 0
В ноябре средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась до 1,98%
16.12.2020 10:02 Экономика
В ноябре средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась до 1,98%
378 0
Андрей Бабиш попросит депутатов вновь продлить чрезвычайное положение
15.12.2020 16:03 Экономика
Андрей Бабиш попросит депутатов вновь продлить чрезвычайное положение
1843 1
С 16 декабря в Чехии начнется тестирование населения на антиген к коронавирусу
15.12.2020 13:46 Общество
С 16 декабря в Чехии начнется тестирование населения на антиген к коронавирусу
2345 1
Последние новости:
16
декабря
Минздрав Чехии: вакцинация начнется через 6-8 недель
16.12.2020 12:36 Общество
Минздрав Чехии: вакцинация начнется через 6-8 недель
402 0
В ноябре средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась до 1,98%
16.12.2020 10:02 Экономика
В ноябре средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась до 1,98%
378 0
15
декабря
Андрей Бабиш попросит депутатов вновь продлить чрезвычайное положение
15.12.2020 16:03 Экономика
Андрей Бабиш попросит депутатов вновь продлить чрезвычайное положение
1843 1
С 16 декабря в Чехии начнется тестирование населения на антиген к коронавирусу
15.12.2020 13:46 Общество
С 16 декабря в Чехии начнется тестирование населения на антиген к коронавирусу
2345 1
Тимур Сулейманов о кролике и свободе
15.12.2020 09:25 Авторские колонки
Тимур Сулейманов о кролике и свободе
855 1
Опрос: ужесточение мер не беспокоит 57% чехов
15.12.2020 11:35 Общество
Опрос: ужесточение мер не беспокоит 57% чехов
3014 1
Правительство утвердило программы финансовой поддержки отелей и ресторанов
15.12.2020 08:17 Экономика
Правительство утвердило программы финансовой поддержки отелей и ресторанов
1313 1
14
декабря
Чехия с 18 декабря перейдет на четвертый уровень риска по системе PES
14.12.2020 18:47 Экономика
Чехия с 18 декабря перейдет на четвертый уровень риска по системе PES
9405 0
Школьные каникулы начнутся после 18 декабря
14.12.2020 17:27 Общество
Школьные каникулы начнутся после 18 декабря
28262 0
Андрей Бабиш: закрытые предприятия получат 100% компенсацию
14.12.2020 16:26 Экономика
Андрей Бабиш: закрытые предприятия получат 100% компенсацию
2806 0


Мобильная версия